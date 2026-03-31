نيجيرفان بارزاني يهنئ الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني في ذكرى تأسيسهما

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد 31 آذار/مارس 2026، برقية تهنئة إلى قيادات وأعضاء ومؤيدي الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسهما.

وأعرب بارزاني في بيانه عن خالص تمنياته للحزبين بالدوام والنجاح، مستذكراً بتقدير وامتنان التاريخ الحافل للحزبين الشيوعيين في ساحات الكفاح والتضحية. وأشاد بالدور الوطني المشهود الذي لعبه الحزبان في الحركة السياسية العراقية والكوردستانية، لاسيما في مواجهة الاضطهاد والدفاع عن حقوق الشعب والوطن.

كما استذكر رئيس الإقليم في برقيته المناضلين العريقين الذين كرسوا حياتهم في سبيل الحرية، موجهاً تحية إجلال للأرواح الطاهرة لشهداء الحزب الشيوعي وكافة شهداء كوردستان.

وعلى الصعيد السياسي، شدد نيجيرفان بارزاني على أهمية المرحلة الراهنة، مؤكداً أن "تعزيز التكاتف والعمل المشترك بين جميع الأطراف السياسية يمثل عاملاً أساسياً لحماية الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للبلاد"، داعياً إلى وحدة الصف لمواجهة التحديات وضمان حقوق المواطنين.