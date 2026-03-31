احتراق سيارات وسقوط حطام في تل أبيب إثر ضربات صاروخية إيرانية

أربيل (كوردستان24)- اشتعلت النيران في عدة سيارات بعد إصابتها بشظايا صواريخ سقطت في وسط إسرائيل، الیوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026، إثر وابل جديد من الصواريخ أطلقته إيران.

وقال متحدث باسم الشرطة إن تقارير وردت عن سقوط حطام في مواقع متفرقة بمنطقة تل أبيب، مضيفًا أنه لم تُسجّل أي إصابات "حتى الآن".

وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أن "فرق البحث والإنقاذ في طريقها إلى مواقع في وسط إسرائيل حيث وردت تقارير عن وقوع إصابات".

وشوهد رجال الإنقاذ في موقع الارتطام على ممشى شاطئ تل أبيب.

وأوضح متحدث باسم جيش الإسرائيلي أن الأضرار ناجمة على ما يبدو عن ذخيرة عنقودية. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق إطلاقها موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة