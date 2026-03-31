سقوط قتلى وجرحى في هجوم استهدف منشأة دينية في مدينة زنجان

أربيل (كوردستان24)- أعلن علي صادقي، معاون الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بمحافظة زنجان الإيرانية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في هجوم استهدف مبنى إدارياً تابعاً لـ "حسينية أعظم زنجان" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026.

وذكر صادقي، أن الهجوم وقع في حدود الساعة الخامسة فجراً (بالتوقيت المحلي)، مستهدفاً المبنى الإداري للحسينية، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى. وأشار المسؤول إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال جثامين ثلاثة ضحايا من تحت الأنقاض، فيما جرى نقل المصابين الـ12 إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

ووصف المسؤول الإيراني الواقعة بأنها "هجوم جوي"، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنه، بحسب تعبيره.

وفيما يخص الأضرار المادية، أوضح صادقي أن القصف ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى الإداري، ودار الضيافة، والمكتبة، وصندوق القرض الحسن التابع للحسينية، بالإضافة إلى تضرر عدد من المحال التجارية المحيطة بموقع الحادث.

وأكدت السلطات المحلية أن عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة بمشاركة قوات الهلال الأحمر والدفاع المدني والخدمات البلدية. ودعا صادقي المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث لتسهيل حركة فرق الإنقاذ، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأطراف التي اتهمها المسؤول الإيراني بالوقوف وراء الهجوم.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة



