الرئيس بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الحزبين الشيوعي العراقي والشيوعي الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 31 آذار 2026، رسالة تهنئة إلى قيادتي وكوادر ومؤيدي الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكوردستاني، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيسهما.

وجاء في نص التهنئة: "بمناسبة الحادي والثلاثين من آذار، ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعي العراقي والشيوعي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني للقيادة والأعضاء والمؤيدين، متمنياً لهم دوام الاستمرار والنجاح".

وأعرب الرئيس بارزاني في رسالته عن تقديره العالي للدور النضالي والتضحيات التي قدمها الحزبان في مسيرة كفاح الشعوب العراقية وشعب كوردستان من أجل نيل الحرية ومناهضة الدكتاتورية.

كما شدد الرئيس بارزاني في هذه المناسبة على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين القوى والأطراف السياسية، مؤكداً أن تظافر الجهود هو السبيل لتجاوز العوائق والتحديات، وإبعاد العراق وإقليم كوردستان عن المشكلات والتعقيدات السياسية.