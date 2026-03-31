ایران: اعتقال 54 شخصاً بتهم التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وإعدام اثنين من منظمة "مجاهدي خلق"

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026، عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت 54 شخصاً في أربع محافظات مختلفة، بتهمة "التجسس والعمالة" لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، والارتباط بجماعات معارضة تصنفها طهران "إرهابية".

وذكرت الوزارة في بيان "أن العمليات تمت في محافظات طهران، وفارس، وكرمانشاه، وغيلان. واتهم البيان الموقوفين بجمع معلومات وصور لمواقع حساسة وأماكن تعرضت لهجمات مؤخراً، وإرسالها إلى جهات معادية وقنوات إعلامية في الخارج".

تفاصيل الاعتقالات



وبحسب البيان، فقد تركزت الاعتقالات الأكبر في محافظة طهران بواقع 41 شخصاً، اتهمت السلطات 10 منهم بتقديم إحداثيات لمواقع مدنية على أنها عسكرية، مما أدى إلى سقوط ضحايا في هجمات سابقة. كما أشارت الوزارة إلى ضبط أسلحة وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) بحوزة بعض الموقوفين في طهران وكرمانشاه.

وفي محافظة فارس، أعلن البيان عن تفكيك خليتين مكونتين من 5 أشخاص، اتهموا بالتخطيط لعمليات تخريبية وشراء معدات لصناعة المتفجرات، بالإضافة إلى تصوير المواقع التي استهدفتها إسرائيل وإرسالها إلى الخارج.

إعدام عضوين في منظمة "مجاهدي خلق"



وفي سياق متصل بالإجراءات الأمنية والقضائية المتزامنة، نفذت السلطات الإيرانية صباح اليوم حكم الإعدام بحق اثنين من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد أمني لافت وتأكيدات من القضاء الإيراني بـ"الحزم" تجاه الأنشطة التي تصفها بالمساس بالأمن القومي والمرتبطة بجهات خارجية.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل حالة من التوتر الإقليمي المتزايد، حيث تكرر طهران اتهاماتها لواشنطن وتل أبيب بتجنيد خلايا داخل البلاد لتنفيذ عمليات استخباراتية وتخريبية، وهو ما يرفضه معارضون ومنظمات حقوقية يعتبرون هذه الأحكام والاعتقالات جزءاً من حملة أوسع للتضييق السياسي.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة