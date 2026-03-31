إيطاليا ترفض منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قاعدة جوية

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان24) -أفاد مسؤول إيطالي برفض إيطاليا منح القوات العسكرية الأمريكية الإذن باستخدام قاعدة سيغونيلا الجوية في صقلية لتنفيذ عملية مرتبطة بالهجوم في الشرق الأوسط.

وصدر قرار الرفض قبل أيام، ويتعلق بطائرات أمريكية، من بينها قاذفات، كان من المقرر أن تهبط في القاعدة قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكره المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح علنًا.

وبموجب الاتفاقيات المنظمة لاستخدام القوات العسكرية الأمريكية للقواعد في إيطاليا، يجب استشارة روما رسميًا والحصول على موافقتها قبل بدء أي عمليات.

وذكر المسؤول أن الطلب رُفض لعدم إبلاغ السلطات الإيطالية في الوقت المناسب، ولأن القوات الأمريكية المشاركة تشمل قاذفات.

وتعهدت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية ستخضع لموافقة البرلمان.

ولم تصدر وزارة الدفاع الإيطالية بيانًا فوريًا بشأن القرار.



المصدر: رویترز