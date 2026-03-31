الحشد الشعبي يعلن تعرض مقر اللواء 30 في نينوى لهجوم دون وقوع إصابات بشرية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026، عن تعرض أحد مقراتها في محافظة نينوى لهجوم، واصفةً إياه بـ"الاعتداء الصهيو-أميركي".

وذكرت المديرية العامة للإعلام في هيئة الحشد، عبر بيان رسمي، أن الاستهداف وقع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، واستهدف مقر اللواء 30 ضمن قاطع عمليات نينوى.

وأكدت الهيئة في بيانها أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. ولم تذكر الهيئة تفاصيل إضافية حول طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم أو حجم الأضرار المادية التي لحقت بالموقع.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانبين الأمريكي أو الإسرائيلي حول الحادثة.