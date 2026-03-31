الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أميركية مثل غوغل وآبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إنّه سيستهدف شركات تكنولوجيا أميركية كبرى، على غرار آبل وغوغل وميتا وتيسلا، في حال "اغتيال" مزيد من القادة الإيرانيين.

وقال الحرس الثوري في بيان أنّه "اعتبارا من الساعة الثامنة مساء (16:30 بتوقيت غرينتش) من يوم الأربعاء الأول من أبريل/نيسان، ينبغي على هذه الشركات أن تتوقع تدمير الوحدات التابعة لها مقابل كل عملية اغتيال داخل إيران".

وأشار البيان إلى قائمة تضم 18 شركة قال إنها "متورطة" في عمليات الاغتيال، مضيفا "ننصح موظفي هذه المؤسسات بمغادرة أماكن عملهم فورا حفاظا على حياتهم".