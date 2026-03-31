اختطاف صحفية أجنبية في العراق.. والداخلية تبدأ عملية أمنية واسعة

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، تعرّض صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين، مؤكدةً أن قواتها الأمنية المختصة باشرت بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أن عمليات المتابعة والمطاردة "أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط احدى العجلات المستخدمة في الجريمة".

وأكدت الوزارة أن الجهود "مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المشاركين في هذا العمل الإجرامي، وفق القانون".

وبحسب البيان "لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل".

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أنها "لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب، وستبقى أجهزتها الأمنية يقظة وحازمة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة".