آراس شيخ جنكي: صحة لاهور شيخ جنكي جيدة

أربيل (كوردستان 24)- صرح شقيق لاهور شيخ جنكي، آراس شيخ جنكي، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، بأن كلاً من لاهور شيخ جنكي وبولاد شيخ جنكي لا يزالان رهن الاعتقال ولم يُطلق سراحهما بعد، وهما بانتظار المحاكمة.

وأوضح آراس شيخ جنكي أن ذويهما يقومون بزيارتهما ورؤيتهما في السجن، مضيفاً: "لكنني لم أتمكن من زيارتهما حتى الآن، لأنه لا يُسمح لي بالعودة إلى السليمانية؛ ويجب توجيه السؤال عن السبب إلى قوباد طالباني، فقد أبلغوني بأنه لا يمكنني العودة إلى هناك".

وتابع قائلاً: "كلاً من بولاد ولاهور شيخ جنكي محتجزان في غرف منفردة، وظروف إقامتهما ليست سيئة حيث تتوفر أجهزة تلفاز في غرفهما.

وتابع: ليس لدي معلومات دقيقة حول العدد الإجمالي للمحتجزين معهما، لكنهم يقاربون 45 شخصاً، وحالتهم الصحية جيدة ومستقرة.

كما أشار إلى أن محكمة التمييز في أربيل فتحت ملف القضية مرتين، إلا أن محكمة السليمانية أرسلت نسخة من الملف فقط ولم ترسل الأوراق الأصلية.

وفي رده على سؤال حول صحة الأنباء التي تتحدث عن دخول بولاد ولاهور شيخ جنكي في إضراب عن الطعام، أفاد آراس شيخ جنكي بأنه لا يملك معلومات بهذا الخصوص.