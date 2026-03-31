مظاهرات حاشدة في مدن روجافا تنديداً بالهجمات على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تنديداً بالهجمات الإيرانية وميليشياتها التي تستهدف إقليم كوردستان، شهدت قامشلو وديريك وبلدتا الدرباسية وكوجرات في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية حاشدة شارك فيها المئات من الأهالي، إلى جانب حضور واسع من أحزاب المجلس الوطني الكوردي وشخصيات اجتماعية ونسائية وشبابية.

وتجمّع المحتجون في وقفات جماهيرية نظّمتها المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم القاطع للاستهداف المتواصل لإقليم كوردستان.

مؤكدين تضامنهم الكامل معه، ورافعين أعلام كوردستان ولافتات باللغتين الكوردية والعربية تندد بالتصعيد العسكري وتطالب بوقفه فوراً.

وشدد المشاركون في الكلمات التي أُلقيت خلال الفعاليات على أهمية التلاحم الكوردستاني في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أن استمرار هذه الهجمات يهدد أمن واستقرار المنطقة.

مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لها.