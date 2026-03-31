رئيس الحكومة ونائبة رئيس وزراء هولندا يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 31 آذار (مارس) 2026، في اتصال هاتفي مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع الهولندية ديلان يشيلكوز، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بصورة عامة.

وأعرب الجانبان خلال الاتصال عن إدانتهما للهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان وقوات البيشمركة، كما أبديا قلقهما البالغ إزاء الحرب والتصعيد والتعقيدات التي تشهدها المنطقة.

من جانبها، أشادت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع الهولندية بالخطوات الإصلاحية التي تنفذها وزارة البيشمركة، كذلك جددت التأكيد على مواصلة بلادها دعم قوات البيشمركة، ولا سيّما في مجال التصدي للإرهاب ومواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش.

بدوره، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، كما أعرب عن تقديره للتعاون الثنائي طويل الأمد في مجالي الأمن والتنمية الاقتصادية.