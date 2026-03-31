رئيس ائتلاف دولة القانون يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، بحضور هادي العامري، ومحسن المندلاوي، وعامر الفايز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل للأوضاع الأمنية في العراق، في ضوء التحديات الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات عسكرية متسارعة، وانعكاساتها المحتملة على الواقع الداخلي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الداخلي، وحماية مؤسسات الدولة، وتحصين الجبهة الوطنية من أي تداعيات خارجية قد تؤثر على أمن البلاد وسيادتها.

وبحث الجانبان جملة من الملفات السياسية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستحقاقات الدستورية، ولاسيما ملف انتخاب رئيس الجمهورية.