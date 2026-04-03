أرصاد كوردستان تتوقع استمرار هطول الأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة

2026-04-03 11:02



أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة استمرار موجة الأمطار في أغلب مناطق الإقليم مع تسجيل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وفقاً للبيان الصادر عن المديرية، فإن السماء اليوم الجمعة، ستكون غائمة وماطرة بشكل عام، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وبصورة متقطعة في معظم المناطق. وأشار التقرير إلى أن المناطق الجبلية قد تشهد زخات مطر غزيرة في بعض الأوقات، ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي حتى ساعات متأخرة من الليل، ولاسيما في المناطق الشرقية من الإقليم (محافظتي السليمانية وحلبجة)، حيث تستمر التأثيرات الجوية هناك حتى صباح يوم غد السبت.

سرعة الرياح: معتدلة، تتراوح بين (15 – 25) كم/ساعة.

اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة: قريبة من معدلات يوم أمس.

مدى الرؤية: ما بين (6 – 8) كم.



درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم (بالدرجات السيليزية):

أربيل: 19 | السليمانية: 17 | دهوك: 18 | حلبجة: 17 | كرميان سجلت 21) | زاخو: 18 | سوران: 17 | بيرمام: 16 | بنجوين (حجي عمران): 11 | چمچمال: 18.

طقس يوم غدٍ السبت (4 نيسان 2026):

توقعت المديرية أن تكون السماء غائمة كلياً يوم السبت، مع احتمالية هطول رذاذ خفيف من المطر خلال ساعات الصباح، خاصة في المناطق الجبلية والحدودية. كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بيوم الجمعة.

سرعة الرياح: هادئة إلى معتدلة (10 – 25) كم/ساعة.

اتجاه الرياح: شمالية غربية.

مدى الرؤية: ما بين (7 – 9) كم.



درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم السبت:

أربيل: 18

السليمانية: 15

دهوك: 15

حلبجة: 16

زاخو: 16

كرميان: 20

حجي عمران: 9

بيرمام: 13

سوران: 16

چمچمال: 16