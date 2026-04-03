بسبب ضغوط النزاع مع إيران.. واشنطن تؤجل تسليم 400 صاروخ توماهوك لليابان

2026-04-03 12:50

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن الولايات المتحدة أبلغت اليابان بتأجيل تسليم صفقة صواريخ "توماهوك" التي تضم نحو 400 صاروخ، وذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي فرضتها المواجهات والتوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، على مخازن الأسلحة الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن واشنطن أخطرت طوكيو رسمياً بأن عملية رادستكردني (تسليم) هذه الصواريخ، والتي كان من المقرر استكمالها بحلول شهر آذار/مارس من عام 2028، ستواجه تأخيراً عن موعدها المحدد.

ووفقاً للتقرير، فإن السبب الرئيس وراء هذا التأجيل يعود إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الانخراط في النزاع مع إيران، مما أدى إلى نقص في الإمدادات الجاهزة للتصدير.

ويشكل هذا التأجيل ضربة لخطط طوكيو الدفاعية، حيث تُعد صواريخ "توماهوك" جزءاً محورياً في الاستراتيجية العسكرية الجديدة لليابان، التي تسعى لامتلاك قدرات هجومية بعيدة المدى لردع التهديدات المتزايدة من جانب الصين وكوريا الشمالية.