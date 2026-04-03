مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في قصف استهدف جسر 'كرج' بإيران

2026-04-03 13:35

أربيل (كوردستان24)- لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 95 آخرون بجروح، إثر هجوم استهدف جسر "B1" في مدينة كرج الإيرانية، فيما توعدت السلطات الإيرانية بإعادة بناء الجسر وتأهيله بشكل أفضل من السابق.

وصرح نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، هوشنغ بازوند، بأن الجسر الذي تعرض للقصف لم يكن قد افتتح رسمياً بعد، وكان من المقرر دخوله الخدمة خلال فترة وجيزة من العام الحالي لتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام باتجاه مناطق شمال البلاد.

وأوضح بازوند أن الهجوم الذي استهدف الجسر أسفر عن وقوع أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح، مشيراً إلى أن الضحايا هم من سكان قرية "بيلقان" وسياح وعائلات كانت متواجدة في المنطقة لإحياء مراسم "يوم الطبيعة" (سيزده بدر).

ووصف المسؤول الإيراني الهجوم بأنه "دليل على عجز الأمريكيين" ووهنهم، لكونهم يستهدفون المنشآت والمرافق التي تُبنى لخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد بازوند على أن السلطات ستباشر فوراً إعادة إعمار الجسر ليكون أفضل مما كان عليه، مذكراً بأن إيران واجهت استهدافات مماثلة للجسور خلال فترة الحرب (العراقية - الإيرانية) وتمكنت من ترميمها وإعادتها للخدمة بسرعة فائقة.

يذكر أن التقارير الواردة أشارت إلى أن القصف الذي استهدف الجسر يوم أمس، نُسب إلى هجوم "أمريكي - إسرائيلي" مشترك، مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين.