العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران لمدة أسبوع إضافي

2026-04-03 13:53

أربيل (كوردستان24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام كافة الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة أسبوع كامل.

وذكرت السلطة في بيان رسمي أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12 ظهراً من اليوم الجمعة الموافق 3 نيسان، ويستمر حتى منتصف ظهر الجمعة المقبلة الموافق 10 نيسان. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي كخطوة احترازية مؤقتة تستند إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكدت سلطة الطيران أن القرار سيخضع للمراجعة والتقييم الدوري بناءً على المستجدات الميدانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بإبلاغ شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات تطرأ على هذا القرار في حينها.