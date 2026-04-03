سقوط طائرتين مسيرتين في حي "كاريزان" بأربيل واقتصار الأضرار على الماديات

2026-04-03 14:48

أربيل (كوردستان24)- سقطت طائرتان مسيرتان، فجر اليوم الجمعة 3 نيسان 2026، في حي "كاريزان" بمدينة أربيل، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية جسيمة بأحد المنازل السكنية والمباني المجاورة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" من موقع الحدث، بأن الطائرة الأولى سقطت على منزل في حي شعبي يقطنه ذوو الدخل المحدود، وبعد دقائق معدودة سقطت طائرة ثانية في الحي ذاته. وأكد المراسل أن الانفجار أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنزل المستهدف وتضرر المنازل القريبة، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع ضحايا.

وتعود ملكية المنزل لامرأة تعيش بمفردها، لكنها لم تكن متواجدة فيه لحظة وقوع الحادث. وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قالت صاحبة المنزل: "كنت قد ذهبت ليلة أمس للمبيت في منزل ابني، وفي الصباح الباكر تلقيت اتصالاً من أحد الجيران يخبرني بأن طائرة مسيرة سقطت على منزلي".

وأضافت بحرقة ولكن بصبر: "لقد تعرض منزلي لدمار كبير وضاعت ممتلكاتي، لكنني أشكر الله كثيراً على سلامتنا، فالمهم هو النجاة بالأرواح، والأضرار المادية يمكن تعويضها".

هذا وهرعت القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار وفتح تحقيق في ملابسات سقوط المسيرتين.