بوشهر: تدمير مستودع ومركبات للهلال الأحمر الإيراني في هجوم بمسيرات أمريكية وإسرائيلية

2026-04-03 11:05

أربيل (كوردستان24)- تعرض أحد مستودعات المواد الإغاثية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة بوشهر، فجر اليوم الجمعة 3 نيسان/أبريل 2026، لهجوم بطائرات مسيرة، نُسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أسفر عن خسائر مادية في المعدات والآليات.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الهلال الأحمر الإيراني، وقع الهجوم في تمام الساعة 05:30 صباحاً، واستهدف مستودعاً للطوارئ في مدينة "تشوغادك" التابعة لمحافظة بوشهر.

وصرح إحسان إيزدبناه، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة بوشهر، بأن القصف أدى إلى تدمير حاويتين (2) من المواد الإغاثية بالإضافة إلى مركبتي (2) إسعاف وطوارئ بشكل كامل.

وأكد إيزدبناه في تصريحه، أن استهداف المنشآت والمعدات الإغاثية يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية، التي تحظر بشكل قطعي المساس بالبنى التحتية والوسائل المستخدمة في العمليات الإنسانية والإغاثية.