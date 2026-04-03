القوات الإيرانية تبحث عن طيارٍ أميركي بعد إسقاط مقاتلته وترصد مكافأة للقبض عليه

2026-04-03 18:28

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة أطلقت عملية بحث عن طيار أميركي بعد إصابة طائرته الحربية بأنظمة دفاع جوي في أجواء الجمهورية الإسلامية، في خضم الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى ترد فيها تقارير عن تحطم طائرة حربية أميركية في إيران منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير.

وأوردت فارس "أطلقت القوات العسكرية عملية بحث للعثور على طيار مقاتلة أميركي أصيبت في وقت سابق اليوم".

وعرضت قنوات تلفزيونية ووكالات أنباء محلية صورا لحطام قالت إنه يعود للطائرة الحربية الأميركية.

وعرضت السلطات الإيرانية مكافأة مالية لمن يتمكن من إلقاء القبض على "الطيار أو الطيارين" الأميركيين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

في سياقٍ متصل، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسمياً، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية حول إسقاط طائرة حربية تابعة للولايات المتحدة من قبل الحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بشأن إسقاط طائرة حربية فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز هي أنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة". وأكد البيان أن جميع الطائرات الأمريكية في المنطقة آمنة تماماً وتواصل أداء مهامها بشكل طبيعي.

وانتقدت القيادة المركزية النهج الإعلامي لطهران، مشيرة إلى أن "هذه هي المرة السادسة على الأقل التي يكرر فيها الحرس الثوري الإيراني مثل هذه الادعاءات الزائفة".

يأتي هذا النفي الأمريكي رداً على إعلان الحرس الثوري الإيراني، فجر يوم الخميس، عن استهداف "طائرة حربية متطورة" جنوب جزيرة قشم، مؤكداً سقوطها في مياه الخليج. ولم يحدد البيان الإيراني حينها طراز الطائرة أو الجهة التابعة لها، مكتفياً بالإشارة إلى نجاح عملية الاستهداف.