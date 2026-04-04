سقوط شظايا على واجهة مبنى في دبي نتيجة اعتراض جوي

2026-04-04 09:00

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الإماراتية السبت سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي على واجهة مبنى بمنطقة المارينا بدبي دون تسجيل إصابات.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن الجهات المختصة تعاملت مع حادث ناتج عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي ناجح على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا، دون وقوع حريق أو تسجيل أي إصابات.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بأن هجوماً استهدف منشآت حبشان للغاز أسفر عن أضرار جسيمة، وما زالت أعمال التقييم جارية.

وأضاف المكتب أن الهجوم أدى إلى وفاة مواطن مصري وإصابة 4 أشخاص آخرين بينهم باكستانيان ومصريان، وفق العربية نت.

وأشار إلى اندلاع حريقين في الموقع، مؤكداً أن فرق الاستجابة للطوارئ باشرت التعامل بسرعة وكفاءة وتمت السيطرة على الوضع.

وذكر "مكتب أبوظبي الإعلامي" أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادثة سقوط شظايا في منشآت "حبشان" للغاز، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وأضاف أنه تم تعليق العمليات في المنشآت بالتزامن مع تعامل الجهات المعنية مع حريق ناجم عن الحادثة، دون تسجيل إصابات، وفقاً لوكالة "رويترز".