الداخلية العراقية تتسلم الملف الأمني في قضاءي القائم والرمانة بالأنبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تسلم قطعاتها المهام الأمنية في قضاءي القائم والرمانة بمحافظة الأنبار، وذلك ضمن خطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية داخل مراكز المدن.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأمر القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية، حيث باشر اللواء (24) التابع للشرطة الاتحادية بتسلم المسؤولية الأمنية في القضاءين المذكورين.

وأوضح البيان أن عملية نقل المهام تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتمكين قطعات الجيش من التفرغ لأداء واجباتها الأساسية في تأمين الحدود وإسناد المهام العسكرية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذا الانتقال يستند إلى "رؤية أمنية متكاملة" تهدف لتوزيع الأدوار بين التشكيلات الأمنية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في فرض القانون، مشددة في الوقت ذاته على استمرار التنسيق العالي بين مختلف القطعات.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون الوثيق مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، بما يسهم في ترسيخ ركائز الاستقرار في المنطقة.