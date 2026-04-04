إصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف حقل "الرميلة" النفطي بالبصرة

2026-04-04 14:04

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت 4 نيسان/أبريل 2026، بتعرض حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة، جنوبي العراق، لهجوم بطائرات مسيرة أسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن طائرتين مسيرتين استهدفتا الحقل النفطي الذي يعد من أكبر الحقول في البلاد. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تأكيدها إصابة ثلاثة أشخاص جراء الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى لحظة إعداد الخبر.

وبحسب المصادر، لا يزال الحجم الكامل للأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت غير معروف بدقة، وسط استمرار التقييمات الأمنية والفنية في الموقع.

ويُصنف حقل الرميلة كواحد من أضخم الحقول النفطية في العالم، ويمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي، حيث يوفر الجزء الأكبر من صادرات البلاد النفطية. وتدير العمليات الإنتاجية في الحقل شركة "بي بي" (BP) البريطانية وشركة "بتروتشاينا" الصينية، بالتعاون مع شركة نفط البصرة الحكومية.

يُذكر أن المنشآت النفطية والقواعد العسكرية في العراق شهدت في فترات سابقة هجمات مماثلة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وعادة ما تُتهم جماعات مسلحة بالوقوف وراء هذه العمليات التي تهدف، بحسب مراقبين، إلى ممارسة الضغط على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد وتقويض الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة.