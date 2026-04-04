بالأرقام.. تفاصيل خسائر سلاح الجو الأمريكي خلال عملية "الغضب الملحمي" 2026

2026-04-04 15:20

أربيل (كوردستان 24)- كشفت بيانات تفصيلية عن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الجوية الأمريكية خلال عملية "الغضب الملحمي" (Epic Fury)، والتي استمرت في الفترة ما بين 28 فبراير و3 أبريل من عام 2026. وأظهرت الإحصائيات نزيفاً كبيراً في الأرواح والمعدات، شملت طائرات مقاتلة من الجيل الخامس وطائرات إنذار مبكر ومسيرات بمليارات الدولارات.

تصدرت المقاتلة الأحدث في الترسانة الأمريكية F-35 Lightning II قائمة الخسائر بفقدان طائرة واحدة بلغت تكلفتها 110 ملايين دولار. كما سجلت التقارير سقوط 4 مقاتلات من طراز F-15E Strike Eagle، حيث أُسقطت ثلاث منها فوق الأجواء الكويتية، بينما سقطت الرابعة فوق الأراضي الإيرانية؛ وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة من هذا الطراز نحو 90 مليون دولار.

وفي إطار عمليات الإسناد الأرضي، أُسقطت طائرة من طراز A-10 Thunderbolt II، المعروفة بـ"صائدة الدبابات"، بواسطة صاروخ أرض-جو إيراني (SAM)، وتُقدر تكلفة هذه الطائرة بـ 18.8 مليون دولار.

تلقى سلاح الجو ضربة قاصمة بتدمير طائرة الإنذار المبكر والتحكم E-3 Sentry AWACS أثناء تواجدها في قاعدة الأمير سلطان الجوية (PSAB). وتعد هذه الطائرة من أغلى الأصول الجوية، حيث تُقدر قيمتها الحالية بنحو 700 مليون دولار.

وعلى صعيد طائرات الإمداد، فقدت القوات الأمريكية طائرتين من طراز KC-135 Tanker المخصصة للتزويد بالوقود، فيما تعرضت 5 طائرات أخرى من الطراز ذاته لأضرار متفاوتة، وتبلغ تكلفة الوحدة منها 40 مليون دولار.

لم تكن المروحيات بمنأى عن الصراع، حيث فُقدت مروحية من طراز HH-60M في العراق، بينما تعرضت مروحيتان من طراز HH-60W لأضرار جسيمة أثناء تحليقهما فوق إيران، وتبلغ تكلفة المروحية الواحدة 20 مليون دولار.

أما الخسارة الأكبر من حيث العدد، فكانت في قطاع الطائرات المسيرة، حيث تم تدمير 17 طائرة مقاتلة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper. وتصل تكلفة هذه المسيرات مجتمعة إلى أكثر من 500 مليون دولار (بواقع 30 مليون دولار للوحدة الواحدة).

ملخص الأصول المفقودة (إنفوجرافيك):

تأتي هذه الخسائر لتضع تساؤلات كبيرة حول كلفة العمليات العسكرية في المنطقة وتأثيرها على القدرات العملياتية الجوية للولايات المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة.