الحشد الشعبي يعلن تعرض مقاره لهجمات "أمريكية إسرائيلية" في نينوى وخورماتو

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي، تعرض موقعين تابعين لقواتها لهجمات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل فجر اليوم الاثنين، الموافق 6 نيسان/أبريل 2026.

وذكر البيان أن الهجوم الأول وقع في تمام الساعة 2:38 فجراً، مستهدفاً مقر الاستخبارات التابع للواء 25 في قيادة عمليات نينوى ضمن قاطع "الحضر".

وأضافت الهيئة أنه في أعقاب ذلك، وتحديداً عند الساعة 3:00 فجراً، شُنّت أربع غارات جوية أخرى استهدفت الفوج الرابع التابع للواء 52 ضمن قيادة عمليات شمال وشرق دجلة، المتمركز في مطار "حليوة" بقضاء خورماتو.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي في بيانها أن هذه الهجمات لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية في صفوف مقاتليها.

جدير بالذكر أن المنطقة تشهد تصعيداً عسكرياً واسعاً منذ انطلاق العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط/فبراير 2026، حيث امتدت رقعة المواجهات لتشمل مناطق عدة، تعرض خلالها الحشد الشعبي لسلسلة من الضربات الجوية التي أدت إلى سقوط ضحايا في فترات سابقة.