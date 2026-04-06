إيران تفقد أحد أبرز قادتها الأمنيين.. مقتل الجنرال خاتمي في موجة الهجمات الأخيرة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بمقتل الجنرال سيد مجيد خاتمي، رئيس جهاز تنسيق الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وذلك إثر هجوم استهدفه ضمن موجة التصعيد الحالية.

وذكرت الوكالة أن الجنرال خاتمي يُعد من القادة البارزين الذين خدموا في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الإيرانية لما يقرب من نصف قرن. وأشارت إلى أن دوره كان محورياً طوال عقود في إحباط مخططات الخصوم والتصدي لمحاولات التدخل الأجنبي التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في إيران.

يأتي مقتل خاتمي في ظل الهجمات العسكرية الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي انطلقت في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير 2026. وقد أسفرت الأيام الأولى من هذه العمليات عن مقتل عدد من كبار المسؤولين في الدولة الإيرانية، كان على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.