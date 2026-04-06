من الخليج إلى لبنان.. حصيلة ثقيلة لضحايا الصراع الإيراني-الأمريكي-الإسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "جابان تايمز" (The Japan Times) في تقرير لها عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بضحايا النزاع المسلح بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والذي اندلع في الثامن والعشرين من شباط/فبراير الماضي. وأشار التقرير إلى أن رقعة الصراع اتسعت لتشمل عدة جبهات في المنطقة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى في دول مختلفة.

ووفقاً للتقرير، فإن الهجمات المتبادلة التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على أهداف إيرانية، وما تلاها من ردود طهران على القواعد الأمريكية ودول الخليج، أدت إلى خسائر بشرية جسيمة توزعت على النحو التالي:

إيران: حصيلة ثقيلة بين المدنيين والعسكريين

أعلنت منظمة "هرانا" (HRANA) لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في إيران بلغ 3,540 شخصاً منذ بدء المواجهات، من بينهم 1,616 مدنياً و244 طفلاً. وفي سياق متصل، أشار الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى سقوط 1,900 قتيل وإصابة نحو 20,000 آخرين، لافتاً إلى مقتل 104 جنود إيرانيين إثر هجوم استهدف سفينة حربية قرب سواحل سريلانكا.

العراق: خسائر في صفوف القوات الأمنية والبيشمركة

أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل ما لا يقل عن 108 أشخاص، شملت القائمة مدنيين وعناصر من الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والشرطة والجيش. كما سُجل مقتل موظف أجنبي كان يعمل على متن ناقلة نفط بالقرب من الموانئ العراقية.

لبنان: تصعيد مستمر وسقوط ضحايا من "اليونيفيل"

أكدت السلطات اللبنانية مقتل 1,461 شخصاً منذ الثاني من آذار/مارس، بينهم 124 طفلاً. ومن جانبه، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أكثر من 400 من مقاتليه، فيما أكد الجيش اللبناني فقدان 10 من جنوده جراء الهجمات الإسرائيلية. كما لقي 3 من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (يونيفيل) من الجنسية الإندونيسية مصرعهم في جنوب لبنان.

إسرائيل والولايات المتحدة: قتلى وجرحى في العمليات العسكرية

في إسرائيل، تسببت الرشقات الصاروخية القادمة من إيران ولبنان في مقتل 19 شخصاً، بينما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من جنوده خلال العمليات البرية في جنوب لبنان.

أما الجانب الأمريكي، فقد سجل مقتل 13 جندياً؛ 6 منهم قضوا إثر تحطم طائرة تزويد بالوقود في الأجواء العراقية، و7 آخرين خلال العمليات العسكرية ضد إيران، بالإضافة إلى إصابة 12 جندياً في قاعدة "الأمير سلطان" بالسعودية.

دول الخليج والمنطقة: تأثر المنشآت الحيوية

الإمارات: مقتل 12 شخصاً بينهم جنديان، وسقوط قتيل مؤخراً جراء حطام صاروخ استهدف منشأة "حبشان" للغاز في أبوظبي.

قطر: مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة حربية نتيجة خلل فني.

الكويت: تسجيل 7 وفيات، بينهم ضابطان وعسكريان.

البحرين: مقتل شخصين ومقاول مغربي في هجمات متفرقة.

السعودية: مقتل شخصين في مدينة "الخرج" جراء سقوط صاروخ.

عُمان: مقتل 3 أشخاص، اثنان منهم في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة صحار الصناعية.



سوريا والضفة الغربية وفرنسا

شهدت مدينة السويداء السورية مقتل 4 أشخاص جراء صواريخ إيرانية، بينما قُتلت 4 نساء فلسطينيات في الضفة الغربية بسقوط صاروخ إيراني. وعلى صعيد القوات الدولية، أعلنت فرنسا مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين في شمال العراق إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفهم أثناء مهمة تدريبية للقوات المحلية.