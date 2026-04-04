وزير العلوم الإيراني يتهم واشنطن وتل أبيب باستهداف البنية التحتية التعليمية

2026-04-04 16:11

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا، حسين سيمايي صراف، صرّح بأن أكثر من 30 جامعة إيرانية تعرضت لـ"هجمات مباشرة" خلال الصراع الحالي مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن صراف قوله: "إن المواقع المدنية والبنية التحتية الأساسية للتعليم والبحث العلمي قد استُهدفت بشكل مباشر"، مؤكداً أن هذه الهجمات أدت إلى "حرمان ملايين الطلاب في المدارس والجامعات من حقهم في التعليم والبحث".

وفي السياق ذاته، ذكر الهلال الأحمر الإيراني ووسائل إعلام محلية أن مباني جامعة "شهيد بهشتي" المرموقة في طهران تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة أمريكية إسرائيلية يوم أمس.

وتعتبر طهران أن الهجمات التي تستهدف صروحها الأكاديمية هي محاولة متعمدة لإضعاف أسسها العلمية والثقافية. وفي المقابل، تصف إسرائيل هذه العمليات بأنها جزء من جهد أوسع لتقويض البرنامج النووي الإيراني، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن قواتها لا تستهدف المدنيين أو المنشآت المدنية عمداً.

ورداً على هذه التطورات، هددت طهران باستهداف الجامعات الأمريكية والإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.



المصدر: الوکالات الایرانیة