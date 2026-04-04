روسيا تجلي موظفيها من محطة "بوشهر" النووية بعد استهداف الموقع للمرة الرابعة

2026-04-04 17:34

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، اليوم السبت 4 نیسان/ابریل 2026، عن إجلاء نحو 200 من موظفيها العاملين في محطة "بوشهر" النووية بإيران.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن الشركة المملوكة للدولة، أن هذا القرار شمل 198 موظفاً تم سحبهم من المنشأة الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية رسمية حول تعرض مبنى قريب من المحطة صباح اليوم لـ "مقذوف" ألحق به أضراراً مادية، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن المرابطين في الموقع.

وتُعد هذه الحادثة المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف محيط الموقع النووي منذ اندلاع الحرب الحالية.

من جانبه، صرح أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، لوكالة "تاس" للأنباء، بأن "الموجة الرئيسية" من عمليات إجلاء موظفي الشركة من إيران قد بدأت فعلياً اليوم. وأضافت الوكالة أن الشركة كانت قد بدأت عمليات إجلاء تدريجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مشيرةً إلى أن عمليات الإجلاء الأخيرة كانت "مُخططاً لها مسبقاً".

كما أكد ليخاتشيف أن إدارة "روساتوم" أطلعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كافة تفاصيل الوضع الراهن في المنشأة والإجراءات المتخذة لحماية الموظفين.



المصدر: AP