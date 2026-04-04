الولايات المتحدة تعلن توقيف قريبتين لقاسم سليماني

2026-04-04 19:59

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، توقيف قريبتين للقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل بغارة طائرة مسيّرة أميركية في العراق عام 2020، وذلك بعد إلغاء إقامتهما.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن عملاء فدراليين أوقفوا الليلة الماضية قريبتين لسليماني، بعدما ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو إقامتهما. وحدد البيان هوية إحداهما وتدعى حميدة سليماني أفشار، متهماً إياها بتأييد الجمهورية الإسلامية علناً.

وأكد المتحدث أن السلطات الفيدرالية الأميركية ألقت القبض على ابنة شقيق وحفيدة شقيق القائد العسكري الإيراني الراحل، إثر إلغاء إقامتهما الدائمة القانونية، بحسب ما أفادت به الخارجية الأميركية اليوم السبت 4 نيسان/ أبريل 2026. وأضاف البيان: "حميدة سليماني أفشار وابنتها الآن رهن احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية".