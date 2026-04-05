تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 بالمائة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيز التنفيذ السبت.

وذكرت الهيئة أنه "نظرا للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين".

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو)، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضحت الهيئة أن زيادات تراوح بين 5.8% و24.8% ستدخل حيز التنفيذ السبت أيضا على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/ فبراير، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية.