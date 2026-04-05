نيويورك تايمز: القيادة العسكرية الأميركية تأمر بتدمير طائرتين تابعتين لها في العمق الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، 5 نيسان 2026، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن طائرتي نقل أميركتين تعطلتا داخل الأراضي الإيرانية أثناء عملية إنقاذ الطيار الثاني.

وبحسب المصدر نفسه، أصدرت القيادة العسكرية الأمريكية أمراً بتفجير الطائرتين داخل الأراضي الإيرانية، لمنع القوات الإيرانية من الاستيلاء عليهما.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن أن الجيش أنقذ الطيار الثاني الذي تحطمت طائرته أف-15 في إيران الجمعة وأنه الآن "سليم وبخير".

وقال ترامب على منصة تروث سوشال "في الساعات الماضية، نفذ الجيش الأميركي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، وهو عقيد يحظى باحترام كبير. ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير".

وأضاف أن الطيار مُصاب وأن عملية الإنقاذ شاركت فيها "عشرات الطائرات"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت القوات الأميركية والإيرانية تتسابق منذ الجمعة على العثور على طاقم أول طائرة حربية أميركية تتحطم في إيران منذ بداية الحرب.

وكانت وسائل إعلام أميركية تحدثت عن إنقاذ أحد الطيّارَين في وقت سابق، هو ما أكده ترامب الأحد.

وقال "هذه المرة الأولى (..) الي يُنقذ فيها طيّاران أميركيان في عمليتين منفصلتين، في قلب أراض معادية".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحرس الثوري أسقط طائرة أميركية أثناء عمليات الإنقاذ في منطقة أصفهان.