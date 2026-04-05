استهداف أحد مرافق تخزين «بابكو» البحرينية بمسيرة إيرانية

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت شركة بابكو إنرجيز وقوع حادث في أحد مرافق التخزين التابعة لها صباح اليوم الأحد، بواسطة طائرة مسيرة إيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الإعتداء الإيراني أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات دون وقوع أي إصابات.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الوضع، ويجري حاليًا تقييم الأضرار وحصرها.

وقالت الوكالة الرسمية: "قد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ عملها على الفور، حيث عملت بالتعاون الوثيق مع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية لاحتواء الحادث وتأمين الموقع، وتظل سلامة موظفينا على رأس أولوياتنا".

وأضافت أن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات.