بعد استهداف السفارة الإماراتية.. واشنطن تدعو دمشق لحماية البعثات الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة السورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كافة البعثات الدبلوماسية على أراضيها، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السفارة الإماراتية في العاصمة دمشق، مشددة في الوقت ذاته على أهمية استمرار مسار المصالحة الإقليمية.

جاء ذلك في تصريح للسفير توم باراك، نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط واشنطن بأبوظبي.

موضحاً أن: "الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة لا تزال ذات أهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط".

وفي إشارة إلى التحركات الدبلوماسية الأخيرة والتطبيع العربي مع دمشق، وصف السفير باراك الخطوات السورية للعودة إلى المحيط الإقليمي بأنها تطور مفصلي يجب الحفاظ عليه.

مضيفاً: "لقد كانت عودة انخراط سوريا الجريء مع المنطقة فصلاً حاسماً ومحورياً، وهو فصل يستحق الحماية".

ووجه المسؤول الأمريكي دعوة مباشرة للسلطات السورية لتحمل مسؤولياتها الأمنية والدبلوماسية.

قائلاً: "نحث دمشق على توفير الحماية لكافة البعثات الدبلوماسية، ومواصلة العمل الشجاع من أجل تحقيق المصالحة".

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، لتمثل رسالة دعم أمريكية واضحة لدولة الإمارات، وتأكيداً على رفض المساس بالمقار الدبلوماسية، مع إبداء حرص أمريكي ملحوظ على عدم انهيار مسار دمج سوريا في محيطها الإقليمي مجدداً.