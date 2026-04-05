لحسم 3 ملفات بارزة.. وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في العاصمة الاتحادية بغداد، شفان جباري، بأن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيُجري، اليوم، زيارة رسمية إلى بغداد لعقد سلسلة اجتماعات مع الحكومة الاتحادية.

وأوضح مراسلنا أن الوفد الكوردستاني، الذي يترأسه رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، سيعقد اجتماعات هامة مع مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وفي سياق متصل، كشف مصدر خاص لـ "كوردستان 24"، أن المباحثات بين الجانبين ستتركز على ثلاثة ملفات رئيسية وحاسمة، وهي: مناقشة وحسم الإجراءات المتعلقة بتمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لشهر آذار/مارس الماضي. وبحث آليات تسليم وإدارة الإيرادات الداخلية (غير النفطية) لإقليم كوردستان وفقاً للاتفاقيات المبرمة وقانون الموازنة. اضافة الى حسم التفاهمات المتعلقة بربط وتوحيد النظام الإلكتروني الجمركي في المنافذ الحدودية بين أربيل وبغداد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة والتنسيق المتواصل بين أربيل وبغداد لتذليل العقبات الفنية والمالية، وضمان تنفيذ الالتزامات المشتركة بين الطرفين بما يضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم.