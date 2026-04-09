فانس وكوشنر وويتكوف يقودون مفاوضات واشنطن وطهران المرتقبة في باكستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، اليوم الخميس، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في باكستان، ناتالي بيكر، لبحث الترتيبات النهائية والمستجدات المتعلقة بالمفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، والمقرر إجراؤها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكشف نقوي في بيان رسمي، أن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، سيشارك في هذه المفاوضات كضيف خاص، رفقة المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لتمثيل الجانب الأمريكي في المحادثات المنتظرة مع الجانب الإيراني.

وذكر البيان أن الاجتماع تناول بعمق تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مراجعة الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذا اللقاء رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي الباكستانية.

من جانبه، شدد وزير الداخلية الباكستاني على جاهزية بلاده لاستضافة هذا الحدث الدبلوماسي البارز، مؤكداً أن الحكومة الباكستانية وضعت خطة أمنية شاملة وتفصيلية لضمان الحماية الكاملة لجميع الوفود والمحيطين بالدبلوماسية الدولية، وتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار.