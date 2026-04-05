السفارة الأميركية في بغداد: ميليشيات موالية لطهران حاولت اغتيال دبلوماسيينا الليلة الماضية

أربيل (كوردستان 24)- اتهم متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران بشن هجومين "شنيعين" استهدفا منشآت دبلوماسية أمريكية خلال الليلة الماضية.

مؤكداً أن هذه الهجمات كانت محاولة صريحة لاغتيال دبلوماسيين أمريكيين.

وأوضح المتحدث في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة من مئات الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، واستهدفت مواطنين أمريكيين، ودولاً مجاورة، ومؤسسات الدولة العراقية، بالإضافة إلى مدنيين في إقليم كوردستان العراق.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة حثت الحكومة العراقية مراراً وتكراراً على الوفاء بمسؤولياتها القانونية والأمنية لوقف الهجمات على المنشآت الأمريكية، ومنع الميليشيات من استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لعملياتها.

وأضاف المتحدث بلهجة حازمة: لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت السفارة عن تقديم مكافأة مالية تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن هوية أو مكان الميليشيات الإرهابية المسؤولة عن هذه الهجمات.

ودعت السفارة المواطنين للمساعدة في وقف العمليات الإرهابية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في بغداد أو أي مكان آخر، عبر إرسال المعلومات بشكل فوري.