إصابة مباشرة في قلب حيفا.. صواريخ إيران تخلّف دماراً واسعاً ومفقودين

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، يوم الأحد، أنها تبحث عن ثلاثة أشخاص في مدينة حيفا شمال إسرائيل، إثر قصف صاروخي إيراني.

وأفاد المسعفون أنهم هرعوا إلى موقع الحادث، وبدأوا البحث بين الأنقاض لانتشال المصابين، حيث عثروا على رجل مسن في حالة خطيرة. وأضافوا أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، بينهم رضيع.

وأظهر مقطع فيديو التقطته وكالة أسوشيتد برس في موقع الحادث، تحول جزء كبير من المبنى متعدد الطوابق إلى ركام.

ووصف رجال الإنقاذ الأضرار بأنها ناجمة عن إصابة مباشرة، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان المبنى قد أصيب بصاروخ أو بشظايا من صاروخ تم اعتراضه.





المصدر: AP