إيران تشن هجوماً صاروخياً على حيفا وتل أبيب والجيش الإسرائيلي يستنفر منظوماته

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شنت إيران، اليوم الاثنين، موجة جديدة من الهجمات الصاروخية استهدفت مناطق في شمال ووسط إسرائيل، وتركزت الضربات بشكل أساسي على مدينتي حيفا وتل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن صاروخين أصابا بشكل مباشر وسط مدينة حيفا، مما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة في مواقع مختلفة من المدينة.

وبالتزامن مع استهداف حيفا، تعرضت مدينة تل أبيب ومناطق في وسط إسرائيل لرشقات صاروخية أخرى. وأشارت مصادر إخبارية إلى أن أحد الصواريخ سقط في "موقع استراتيجي" بتل أبيب، مما دفع القوى الأمنية إلى فرض حظر صارم على نشر أي صور أو مقاطع فيديو للموقع المستهدف نظراً لحساسيته.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن شظايا الصواريخ والرؤوس المتفجرة سقطت في 15 موقعاً مختلفاً بمدينة تل أبيب نتيجة الهجمات الأخيرة.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهذه الهجمات. كما دعا الجيش السكان إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء في الملاجئ والمناطق المحصنة حتى صدور توجيهات جديدة.