الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض هجوماً فوق أبوظبي وإصابة شخص جراء سقوط شظايا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الاثنين، عن إصابة شخص بجروح متوسطة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض الدفاع الجوي لهجوم استهدف منطقة صناعية في العاصمة أبوظبي.

وأفاد مكتب أبوظبي للإعلام عبر منصة "إكس" بأن الجهات المختصة تعاملت مع تداعيات سقوط شظايا على شركة "نظم رنين" في مدينة أبوظبي الصناعية (مصفح – إيكاد)، وذلك عقب "الاعتراض الناجح" الذي نفذته الدفاعات الجوية. وأكد المكتب أن المصاب يحمل الجنسية الغانية وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من واقعة مماثلة في إمارة الشارقة، حيث سقطت شظايا إثر استهداف ميناء خورفكان المطل على خليج عُمان. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر واتهامات من طهران لدول الخليج بالسماح للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها لشن عمليات عسكرية، وهي الادعاءات التي تنفيها دول المنطقة جملة وتفصيلاً.