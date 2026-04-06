الجمعية الدولية للعمد الفرانكوفونيين تدين الهجمات على أربيل وتعلن تضامنها مع سكانها

أربيل (كوردستان 24)- في رسالة رسمية وجهتها إلى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أعربت الجمعية الدولية لعمد المدن الفرانكوفونية (AIMF) عن إدانتها الشديدة للهجمات التي تستهدف عاصمة إقليم كوردستان.

مؤكدة تضامنها الكامل مع سكان المدينة.

وجاء في الرسالة أن الجمعية الدولية (AIMF)، التي تُعد مدينة أربيل عضواً بارزاً فيها وتربطها اتفاقية توأمة مع العاصمة الفرنسية باريس، ترفض بشدة الهجمات غير المبررة التي تشنها جماعات خارجة عن القانون وجهات إرهابية ضد أربيل، مشددة على أن هذه الاعتداءات تستهدف أمن واستقرار المنطقة برمتها.

تضامن مع المدنيين ودعوة لحمايتهم

وعبرت الجمعية في بيانها الرسمي عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن النزاعات المسلحة الحالية باتت تؤثر بشكل مأساوي على حياة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر لصراعات لا صلة لهم بها.

وجاء في نص البيان: "تعرب الجمعية الدولية لعمد المدن الفرانكوفونية (AIMF) عن تضامنها العميق مع السكان المدنيين، وخصوصاً في المدن الأعضاء بالجمعية في لبنان وإقليم كوردستان العراق وعاصمته أربيل".

تداعيات إنسانية واقتصادية

وأشار البيان إلى أن الهجمات التي طالت مدن لبنان وأربيل وضواحيها أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات ونزوح للعديد من العائلات، مما ترك أثراً سلبياً بليغاً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق.

واختتمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب أعضائها من عمد المدن وممثليها ومسؤوليها، مجددة استنكارها لكافة أشكال العنف التي تستهدف المواطنين.

كما دعت الجمعية الدولية جميع الأطراف المتنازعة إلى احترام القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، والالتزام بحماية أرواح المدنيين الأبرياء.