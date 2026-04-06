مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية في طهران

أربيل (كوردستان24)- نعى الحرس الثوري الإيراني الیوم الاثنين 6 نیسان/ابریل 2026، رئيس استخباراته مجيد خادمي، بينما أكدت إسرائيل أنها اغتالت هذا المسؤول الذي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عليه عقوبات هذا العام على خلفية قمع الاحتجاجات.

وجاء في بيان للحرس أن "العميد مجيد خادمي، الرئيس النافذ والمثقّف لمنظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية، استُشهد في الهجوم الإجرامي الإرهابي للعدو الأميركي الصهيوني" فجرا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفّذ عملية الاغتيال بضربة جوية "الليلة الماضية"، مشيرا الى أن خادمي كان "من أبرز قادة الحرس الثوري واكتسب خبرة عسكرية وأمنية".

عيّن خادمي في هذا المنصب بعد مقتل سلفه محمد كاظمي في حزيران/يونيو 2025 خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية واستمرت 12 يوما.

وكان خادمي بالتالي من المسؤولين الأمنيين الذين ساهموا في إعداد طريقة التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام 2025 وبلغت ذروتها في كانون الثاني/يناير الماضي، وبدأت على خلفية معيشية، قبل أن تتحول الى حراك مناهض لقيادة الجمهورية الإسلامية. وواجهت السلطات الاحتجاجات بحملة من القمع أسفرت عن مقتل الآلاف.

وفي الشهر ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خادمي، قائلة إن استخبارات الحرس أدت "دورا حاسما في قمع الاحتجاجات بعنف"، مشيرة الى أن هذا الجهاز كان "ركيزة لحملة العنف الجماعي والاعتقالات التعسفية والترهيب على مستوى البلاد" لقمع الاحتجاجات.

وأشاد الحرس في بيانه بـ"إسهاماته (خادمي) العظيمة والدائمة والملهمة في مجالي الاستخبارات والأمن"، معتبرا أنه مهّد الطريق لمساعدة إيران في مواجهة "الأعداء الأجانب وخططهم الخبيثة والشريرة للتغلغل وزعزعة أمن إيران وسلمها" في السنوات المقبلة.

وأسفرت الضربات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت منذ 28 شباط/فبراير، عن مقتل العديد من القادة الإيرانيين السياسيين والعسكريين، يتقدمهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وخسر الحرس عددا من قيادييه في الحرب، يتقدمهم قائده العام محمد باكبور وقائد قوات البحرية على رضا تنغسيري، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.



المصدر: فرانس برس