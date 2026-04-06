مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: تقنية بالغة السرية ساهمت في إنقاذ الطيار الذي أُسقطت طائرته

أربيل (كوردستان 24)-في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال جون راتكليف إن الوكالة استخدمت "تقنيات متطورة لا تمتلكها أي وكالة استخبارات أخرى" لتحديد موقع الطيار بعد إسقاط طائرته من طراز إف-15 في إيران.

وفي الوقت نفسه، نفذت وكالة الاستخبارات المركزية عملية تضليلية لخداع الإيرانيين الذين كانوا يبحثون عنه.

وقال راتكليف إن عملية البحث والإنقاذ كانت "شبيهة بالبحث عن حبة رمل واحدة في وسط صحراء".

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن الرد على أسئلة وُجهت إليها يوم الاثنين حول نوع التقنية المستخدمة لتحديد موقع الطيار.