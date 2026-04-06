ترمب يدعو لانتفاضة في إيران ويزعم: الإيرانيون يطالبوننا بمواصلة القصف لإسقاط النظام

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في تصريحات لافتة وتصعيد جديد في لغة الخطاب تجاه طهران، دعا دونالد ترمب الشعب الإيراني إلى الانتفاضة ضد النظام الحاكم، زاعماً وجود رغبة وتأييد من الداخل الإيراني لاستمرار الضربات العسكرية على البلاد.

وادعى ترمب في تصريحاته أن "الشعب الإيراني يتوسل إلينا لكي لا نتوقف عن القصف"، مشيراً إلى أنهم تلقوا رسائل من إيرانيين تطالب بمواصلة العمليات العسكرية رغبةً منهم في نيل الحرية وإسقاط النظام الحالي.

وفي سياق متصل، صرح ترمب بأن الإيرانيين "سيكونون على استعداد لتقبل وعيش المعاناة الناجمة عن قصف منشآت الطاقة، وذلك في سبيل التخلص من النظام" على حد تعبيره.

كما تطرق ترمب في حديثه إلى الحراك الشعبي السابق في إيران، معتبراً أن "المظاهرات النسائية كانت قادرة على إسقاط النظام، لولا لجوء قناصة النظام إلى قتل المتظاهرات".