للمرة الخامسة.. قصف يستهدف مقراً لـ "كتائب الإمام علي" التابعة للحشد الشعبي غربي كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت قاعدة عسكرية تابعة للواء 40 في "كتائب الإمام علي"، المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، للقصف مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة، في استهداف جديد يطال الفصائل المسلحة في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل "كوردستان 24"، من مصادر أمنية، فإن القصف استهدف المقر الواقع في قرية "خەرابەڕووتە" (خربة الروت) في الجانب الغربي من محافظة كركوك.

ومنذ اندلاع المواجهات الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تعرضت مقرات "كتائب الإمام علي" في حدود كركوك للقصف خمس مرات، لاسيما المواقع القريبة من حقل "باي حسن" النفطي الاستراتيجي غربي المحافظة.

يُذكر أن اللواء 40 التابع لكتائب الإمام علي يعمل ضمن قاطع عمليات شمال شرق دجلة للحشد الشعبي، وتسيطر هذه القوات على تلك المناطق الغنية بالنفط غربي كركوك منذ أحداث 16 أكتوبر 2017.