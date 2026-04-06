مكافحة الإرهاب: استشهاد زوجين في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية "مفخخة" استهدف منزلاً في أربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مدنيين اثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية واستهدفت مناطق سكنية في محافظة أربيل.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي: "في تمام الساعة 00:15 من بعد منتصف ليلة الثلاثاء، 7 نيسان 2026، سقطت طائرة مسيرة مفخخة وجّهت من داخل إيران، على منزل أحد المواطنين في قرية (زەرگەزەوی - زرگزوي) التابعة لناحية (دار شكران) ضمن حدود محافظة أربيل".

وأضاف البيان بأسف: "أسفر الهجوم عن استشهاد زوجين كانا داخل المنزل، وهما كل من (موسى أنور رسول) وزوجته (مژدة أسعد حسن)".

وأدانت مؤسسة مكافحة الإرهاب بشدة هذا الهجوم، واصفة إياه بأنه "انتهاك صارخ للقوانين الدولية وجريمة حرب"، مؤكدة استنكارها لاستهداف المدنيين الآمنين في منازلهم.

يأتي هذا الهجوم في ظل موجة من التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث باتت الطائرات المسيرة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار وحياة المواطنين في إقليم كوردستان.