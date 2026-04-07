ليندسي غراهام: ترامب هو "الرجل المناسب" لإصلاح أضرار القيادات السابقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب السيناتور الأمريكي البارز، ليندسي غراهام، في تصريح جديد له، عن دعمه القوي والمركّز للرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكداً أن الأخير يسير على الطريق الصحيح لإصلاح الأضرار التي نجمت عما وصفها بـ "القيادة الضعيفة" التي سبقت عهده.

وشدد غراهام في حديثه على أن دونالد ترامب يمثل حالياً "الرجل المناسب في الوقت المناسب"، مشيراً إلى امتلاكه القدرة الكافية لتصحيح الأخطاء والإخفاقات التي تراكمت خلال فترات الإدارات السابقة.

تأتي تصريحات غراهام في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية احتداماً كبيراً في الصراعات الحزبية، بينما يواصل أنصار ترامب الترويج له باعتباره الأمل الوحيد لتحقيق تغيير جذري وشامل في سياسات البلاد.