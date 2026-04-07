مسرور بارزاني يدين الهجوم على منزل مواطن في أربيل ويصفه بـ"جريمة حرب"

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف بطائرة مسيرة منزل أحد منتسبي قوات البيشمركة في محافظة أربيل، والذي أسفر عن استشهاده هو وزوجته.

وقال مسرور بارزاني في بيان له اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الهجوم الجبان الذي استهدف منزل أحد مقاتلي البيشمركة، وأدى إلى استشهاده برفقة شريكة حياته. إننا ندين هذا الجرم الشنيع بأشد العبارات، ونستنكر بشدة الأطراف التي تقف وراء هذه الفعلة."

وأكد رئيس الحكومة أن "استهداف المدنيين ومنازل المواطنين يمثل جريمة حرب واضحة"، مشدداً على أن حكومة إقليم كوردستان ستبذل كل الجهود لإيصال مظلومية شعب كوردستان الأبرياء إلى المجتمع الدولي والمحافل العالمية.

وأضاف مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، "نسعى من خلال تواصلنا مع العالم إلى وضع حد لهذه المظالم والانتهاكات التي تُرتكب بحق شعبنا، ووقف الهجمات والاعتداءات المتكررة التي تُنفذ بذرائع واهية وحجج لا أساس لها من الصحة."

وختم رئيس الحكومة بيانه بالتعبير عن مواساته لعائلة الضحايا، مجدداً التأكيد على ضرورة حماية أمن واستقرار مواطني إقليم كوردستان من أي تهديدات خارجية.