خبير الإيراني يوجه تحذيراً شديد اللهجة لدول الخليج: سنُدمر بنيتكم التحتية فور استهداف إيران

أربيل (كوردستان24)- وجه الخبير الإيراني في الشؤون الاستراتيجية والدولية، محمد مرندي، تحذيراً مباشراً وصريحاً لعدد من دول المنطقة عبر منصة "إكس"، محذراً إياها من تبعات استهداف البنية التحتية الإيرانية.

وبحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء، كتب مرندي في تدوينة له: "غادروا الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والبحرين، والكويت، وقطر فوراً".

وأضاف مرندي مؤكداً على جدية الرد الإيراني: "بمجرد أن يستهدف (تحالف إبستين) البنية التحتية الحيوية للشعب الإيراني، فإن الجمهورية الإسلامية ستدمر كافة البنية التحتية الحيوية لهذه الأنظمة".



المصدر: وکالة فارس الایرانیة