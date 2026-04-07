نيجيرفان بارزاني يدين بشدة الهجوم الإرهابي المسير في أربيل ويطالب بغداد بمنع تكرار استهداف المدنيين

أربيل (كوردستان24)- أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف بطائرة مسيرة ليلة أمس منزلاً لأحد المواطنين في قرية "زه‌رگه‌زه‌وي " التابعة لمحافظة أربيل، مما أسفر عن استشهاد زوجين.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان في بيان له عن خالص تعازيه ومواساته العميقة لعائلة وذوي الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن هذه الهجمات "غير مقبولة ومرفوضة تماماً"، داعياً الحكومة الاتحادية العراقية إلى النهوض بمسؤولياتها وواجباتها لمنع وقوع مثل هذه الجرائم والاعتداءات الإرهابية، وضمان عدم تكرار استهداف المدنيين الأبرياء في إقليم كوردستان.